Quiliano, scatta l’obbligo delle mascherine in uffici pubblici, banche, poste e bus

Il sindaco di Quiliano Nicola Isetta ha firmato un'ordinanza, che sarà in vigore dalla mezzanotte di lunedì 20 aprile fino alle 24:00 del 3 maggio, che obbliga i cittadini che accedono a spazi pubblici e privati aperti al pubblico (supermercati, negozi, banche, uffici postali, servizi comunali) oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea, taxi e noleggio con conducente devono adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, ed indossare la mascherina protettiva.

"Le disposizioni non si applicano alle persone che non tollerano l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da una certificazione medica. L'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani" spiega il primo cittadino quilianese.