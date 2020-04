Coronavirus, "Sulle rsa tanti errori nella gestione dei contagi tra ospiti e personale", la lettera di un medico fisioterapista

“Visti i recenti riscontri di positività sierologica per IgM in operatori sanitari e pazienti porto alla luce questa lunga sequela di errori istituzionali, a tutela di persone fragili e vulnerabili, conscio che in un futuro prossimo potrei non poterlo più fare”.

Lo scrive in una lettera indirizzata al nostro giornale, il medico fisioterapista di una rsa Flavio Scarella che elenca una serie di quelli che definisce “gravi errori concettuali e metodologici tra loro correlati, nella gestione Emergenza COVID-19 in Liguria, affinché “non vengano ancora taciuti poiché, come avevo preventivamente avvisato, vi sono stati e continuano ad esserci molti morti tra persone anziane e disabili, e altri ve ne saranno”.

Scarella denuncia la situazione in piena emergenza, soprattutto nelle case di riposo, su cui stanno indagando le procure liguri, compresa quella imperiese, per i contagi e i decessi all’interno, su esposti di familiari degli anziani ricoverati, e anche del Codacons, che ha chiesto alle procure liguri di sequestrare le salme dei pazienti deceduti all'interno delle residenze sanitarie assistenziali.

Gli errori elencati da Scarella sono: "Innanzi tutto il controllo gerarchico di informazioni e decisioni, che suscita biasimo quando operato dal Governo Cinese per poi essere seguito anche dai nostri organi istituzionali con lo stesso effetto.

Ciò nonostante le tanto vantate autonomie decisionali locali che decadono in un puro ‘scaricabarile’ quando al potere decisionale fa seguito l'assunzione di responsabilità.

L'esclusione totale degli Ordini delle Professioni Sanitarie (Mediche, Tecnico- Riabilitative e Infermieristiche) dai tavoli programmatico-gestionali sulla patologia, sia in 'fase emergenziale' che per la cosiddetta 'fase 2 o di mantenimento' (a riprova del punto precedente).

In fondo perché consultare dei Sanitari per gestire una Pandemia? La distinzione tra anziani in Casa di Riposo e disabili non autosufficienti con polipatologia: ma chi pensate che siano gli ospiti di una Residenza Protetta, degli attempati danzatori di mazurka?

Pensate che i loro familiari spendano volentieri 2000 € o più al mese potendoli gestire a casa? Beh vi sbagliate! Chi diventa disabile non autosufficiente da anziano lo è due volte, perché spesso non se ne capacita e doppie devono essere le attenzioni a lui dedicate.

La distinzione tra pazienti (e deceduti) in Ospedale e quelli in Casa di Riposo. La distinzione tra Operatori Sanitari ospedalieri (eroi) e quelli territoriali in Casa di Riposo e non solo, di serie B come i loro pazienti, poco fotogenici, senza Dispositivi di Protezione (DPI) adeguati, mantenuti in una trincea fangosa e nascosta poiché vittime come i pazienti che accudiscono, quegli anziani che una politica economica senza etica né morale considera sacrificabili in nome della stabilità economica (guardate le disposizioni sanitarie della Svezia e chiedetevi perché l'Unione Europea non si esprima in proposito).

Subordinare la fornitura di DPI all'accertamento o al sospetto di casi COVID sapendo che molti sono stati e sono occultati dagli stessi enti che dovevano segnalarli.

Subordinare l'accertamento di cui sopra all'esecuzione di tamponi mai forniti.

Subordinare, infatti, l'esecuzione di tamponi ad indagini sierologiche tardive (dopo più di 2 mesi e mezzo dalla dichiarazione di emergenza) e di dubbia attendibilità a detta dell'OMS.

Visti i punti precedenti le indagini sierologiche hanno lo scopo di scoprire perché alcuni pazienti e sanitari non sono ancora morti: se perché non hanno contratto il virus o perché lo hanno sconfitto.

Proclamare pubblicamente l'avvenuta esecuzione di tamponi e fornitura di DPI a servizi territoriali nonché a singole utenze familiari, mentre i Sanitari sono ancora costretti a comprarseli, a volte finendo anche vittime di raggiri (come è successo all'Ospedale di Pietra Ligure).

La mancanza di un bilancio trasparente (aldilà di proclami che contrastano con l'approvvigionamento privato) su quantità e qualità dei dispositivi sequestrati ai privati e poi forniti dalla Protezione Civile alle varie strutture. La distinzione (ancora oggi pretesa dagli Enti istituzionali preposti al controllo) tra decessi avvenuti per COVID-19 e quelli per polipatologia pregressa, come se questa proteggesse il paziente dal virus anziché esporvelo maggiormente per maggiore vulnerabilità (assurdo).

La famigerata direttiva ALISA (prot. n° 7802 del 24/03/2020) in base alla quale 'nelle strutture per anziani... per gli operatori sanitari o ogni altra persona impiegata nell'assistenza di casi sospetti o confermati di COVID-19... se l'operatore ha svolto attività di assistenza senza gli adeguati DPI... in assenza di sintomi non è prevista l'interruzione dell'attività lavorativa'.

Sottolineo nuovamente, direttiva in contrasto con quelle dell'OMS, dell'ISS, nonché col principio di precauzione in quanto tollera che il sanitario operi (di fatto in quanto non forniti) senza idonei DPI su pazienti COVID-19 confermati per poi vietargli la quarantena precauzionale, obbligandolo a diffondere il virus.

La richiesta ALISA – AASSLL, solo recente, se dal 15/02/2020 vi siano stati decessi e se per COVID-19 in Strutture per anziani e disabili. Certo che vi sono stati decessi, ma date le carenze sopra evidenziate, stabilire a posteriori (a cadaveri cremati) a cosa fossero dovuti mi sembra una macabra ironia che pazienti e familiari non meritano.

Non era meglio fare i tamponi sui vivi? Purtroppo i tamponi sono ancora subordinati a quanto sopra esposto. L'istituzione di inchieste quasi esclusivamente a querela di parte anziché d'ufficio, come una strage di questa portata richiederebbe a tutela della pubblica incolumità.

Cioè è sempre necessario che vi sia un “povero Cristo” che fa una denuncia sobbarcandosene le spese e sperando che il processo duri meno della sua vita per non vederselo archiviare (visto che spesso si tratta di settantenni che avevano in Casa di riposo i genitori novantenni). La mancata o timida presa di posizione di alcuni Albi e Associazioni professionali sanitarie nel sollecitare indagini a tutela dei pazienti".

Scarella allega anche la lettera del commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli del 24 marzo scorso, a cui fa riferimento nell’elenco, in cui si legge: “se l'operatore ha svolto attività di assistenza senza gli adeguati DPI in assenza di sintomi non è prevista l'interruzione dell'attività lavorativa”.

Sulla lettera di Alisa, abbiamo contattato l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale, che ci ha risposto: "Sono indicazioni tutelanti per il personale e coerenti con le indicazioni ministeriali".