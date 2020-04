Radio Onda Ligure 101: intervista al popolare cantante Paolo Belli

Continuano le "interviste a casa" ai protagonisti del mondo della musica su Radio Onda Ligure. Oggi pomeriggio è il turno di Paolo Belli, il popolare cantante, musicista, coordinatore della Big Band e presentatore, presenza fissa del popolare show televisivo Ballando con le stelle.

Sarà un'occasione per tornare a parlare della canzone "Fuori la Paura" realizzata insieme ai Nomadi e i cui proventi andranno tutti all’IRCCS dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per la ricerca in atto per combattere il Covid-19.

L'intervista andrà in onda alle 17.45 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it

