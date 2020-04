Autostrade per l'Italia: i cantieri sulla rete ligure dal 21 al 24 aprile

La Società Autostrade per l'Italia rende noto il quarto aggiornamento del programma dei cantieri notturni fino al

MARTEDI’ 21 APRILE



A7 Serravalle-Genova

-chiusura dell’uscita della stazione di Ronco Scrivia, per chi proviene da Milano/Serravalle. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Busalla;

-dalle 22:00 chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, in entrambe le direzioni, verso Serravalle/Milano e in direzione di Genova. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

Chi proviene da Milano ed è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto; chi, invece, proseguirà il percorso lungo la A7 Serravalle-Genova, verrà obbligatoriamente deviato sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove potrà uscire alla stazione di Genova est.

Chi proviene dalla A12 ed è diretto a Genova, potrà uscire alla stazione di Genova est; chi, invece, proseguirà il percorso lungo la A12, verrà obbligatoriamente deviato sulla A7 Serravalle Genova in direzione di Serravalle Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto.

Chi proviene da Genova ed è diretto verso Serravalle/Milano, o verso la A12 Genova-Sestri Levante, potrà entrare in autostrada da Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova, o da Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante.



A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure, verso Savona. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Varazze, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A10, alla stazione autostradale di Celle Ligure;

-chiusura della stazione di Celle Ligure, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona. In alternativa si potrà utilizzare la stazione autostradale di Varazze.



A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura del tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia, con eventuale rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato.



A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura dell’uscita della stazione di Masone, per chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Ovada, sulla stessa A26, o di Genova Pra', sulla A10 Genova-Savona.





MERCOLEDI’ 22 APRILE



A10 Genova-Savona

-chiusura d ll’uscita della stazione di Arenzano, per chi proviene da Savona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Varazze;

-chiusura, per chi è diretto verso Genova, del tratto compreso tra il bivio per la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Alessandria/Gravellona Toce e quello in direzione di Genova. Pertanto, chi è diretto verso il capoluogo ligure dovrà proseguire obbligatoriamente verso la A26 e potrà uscire alla prima stazione utile - Masone - per poi rientrare dalla stessa verso Genova, oppure, in ulteriore alternativa, potrà uscire alla stazione di Arenzano sulla A10 Genova-Savona, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare, sulla stessa A10, alla stazione di Genova Pra'. Si precisa che chi proviene dalla A26 ed è diretto verso Genova potrà regolarmente transitare, senza incontrare chiusure autostradali.



A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura del tratto compreso tra Genova Nervi e Genova est, verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Genova est.



A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra Masone e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la SP456 del Turchino con rientro sulla A26 alla stazione autostradale di Ovada, per proseguire verso Alessandria/Gravellona Toce. Nelle stesse notti verranno indicati i percorsi alternativi per il traffico proveniente dalle altre direttrici autostradali, consigliando di percorrere la A7 Serravalle-Genova, verso Milano. Si segnala che sulla SP456 del Turchino è presente un senso unico alternato tra Rossiglione e Ovada. Nel suddetto tratto vige una limitazione alla circolazione, dal km 78+765 al km 104+302;

-chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. in alternativa, i veicoli leggeri che da Genova sono diretti verso Alessandria/Gravellona Toce, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Pra', sulla A10 Genova-Savona, potranno percorrere la SP456 del Turchino, con rientro sulla A26, alla stazione di Ovada. Si segnala che sulla SP456 del Turchino è presente un senso unico alternato tra Ovada e Rossiglione e che sulla stessa strada vige una limitazione alla circolazione dal km 78+765 al km 104+302. Per i veicoli pesanti l'itinerario autostradale alternativo al tratto chiuso è costituito dalla A7 Serravalle-Genova e, a tale scopo, per i mezzi pesanti diretti verso la A10, verrà attuato un dispositivo di regolazione del traffico con deviazione del traffico pesante;

-chiusura del tratto compreso tra Masone e l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

In alternativa, i veicoli leggeri che da Gravellona Toce/Alessandria sono diretti verso Genova, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Masone, potranno percorrere la SP456 del Turchino, con rientro alla stazione di Genova Pra', sulla A10 Genova-Savona.





GIOVEDI’ 23 APRILE



A7 Serravalle-Genova

-dalle 22:00 chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, in entrambe le direzioni, verso Serravalle/Milano e in direzione di Genova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

Chi proviene da Milano ed è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto; chi, invece, proseguirà il percorso lungo la A7 Serravalle-Genova, verrà obbligatoriamente deviato sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove potrà uscire alla stazione di Genova est.

Chi proviene dalla A12 ed è diretto a Genova, potrà uscire alla stazione di Genova est; chi, invece, proseguirà il percorso lungo la A12, verrà obbligatoriamente deviato sulla A7 Serravalle Genova in direzione di Serravalle Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bol aneto.

Chi proviene da Genova ed è diretto verso Serravalle/Milano, o verso la A12 Genova-Sestri Levante, potrà entrare in autostrada da Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova, o da Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante.



A10 Genova-Savona

-chiusura della stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Genova Pra’ o di Genova Aeroporto.



A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura del tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, vero Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con eventuale rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato.



A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra Masone e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la SP456 del Turchino con rientro sulla A26 alla stazione autostradale di Ovada, per proseguire verso Alessandria/Gravellona Toce. Nelle stesse notti verranno indicati i percorsi alternativi per il traffico proveniente dalle altre direttrici autostradali, consigliando di percorrere la A7 Serravalle-Genova, verso Milano. Si segnala che sulla SP456 del Turchino è presente un senso unico alternato tra Rossiglione e Ovada. Nel suddetto tratto vige una limitazione alla circolazione, dal km 78+765 al km 104+302.





VENERDI’ 24 APRILE



A10 Genova-Savona

-chiusura dell’uscita della stazione di Arenzano, per chi proviene da Savona. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Varazze.



A26 Genova-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra Masone e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la SP456 del Turchino con rientro sulla A26 alla stazione autostradale di Ovada, per proseguire verso Alessandria/Gravellona Toce. Nelle stesse notti verranno indicati i percorsi alternativi per il traffico proveniente dalle altre direttrici autostradali, consigliando di percorrere la A7 Serravalle-Genova, verso Milano. Si segnala che sulla SP456 del Turchino è presente un senso unico alternato tra Rossiglione e Ovada. Nel suddetto tratto vige una limitazione alla circolazione, dal km 78+765 al km 104+302.