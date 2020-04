Parte da Albenga l'appello: "Liguria chiusa per i ponti del 25 aprile e del 1°maggio"

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis nel volgere un sentito ringraziamento al Prefetto Antonio Cananà e a tutte le forze dell'ordine afferma: "Durante le festività di Pasqua non si sono verificate grosse criticità e abbiamo potuto riscontrare un forte apprezzamento da parte dei cittadini che hanno recepito le indicazioni che abbiamo dato dimostrando un grande senso civico. Oggi più che mai è necessario però rinnovare l'invito, sia quello rivolto agli amici piemontesi e lombardi di non venire in Liguria, sia quello rivolto ai nostri concittadini di rimanere a casa e rispettare le norme atte a contenere la diffusione del Coronavirus. Dobbiamo fare ancora uno sforzo e attenerci alle indicazioni che ci vengono fornite. Purtroppo il virus non è ancora sconfitto e noi non dobbiamo abbassare la guardia altrimenti rischieremmo di far partire nuovi focolai. Solo rimanendo a casa adesso potremo guardare al futuro e alla ripartenza domani".