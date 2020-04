Strattonato il cameraman di Vittorio Brumotti durante un servizio a Torino (VIDEO)

Ancora un'aggressione ai danni della troupe di Striscia la Notizia capitanata dal finalese Vittorio Brumotti, fortunatamente questa volta senza lesioni personali.

Lo staff era impegnato nei parchi di Torino in un servizio televisivo intitolato "I pusher non vanno in quarantena" e stava monitorando le operazioni delle forze dell'ordine.

Un uomo, presumibilmente di nazionalità straniera, infastidito dalle videoriprese, ha strattonato un cameraman e ha cercato di allontanarsi. Non ci sono prove che l'uomo fosse realmente uno spacciatore, in quanto non gli è stata reperita addosso alcuna sostanza stupefacente. Pertanto gli è stata notificata soltanto la denuncia per il reato di "violenza privata", per via della sua reazione aggressiva.

