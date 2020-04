Messaggio del vescovo Marino in occasione dell’inizio del Ramadan

Il vescovo della Diocesi Savona-Noli Calogero Marino invia un messaggio in occasione dell’inizio del Ramadan:

"Cari fratelli e sorelle musulmani,

la pandemia da Covid-19 non conosce confini e non risparmia nessuno. Anche le espressioni pubbliche e comunitarie della fede ne risultano condizionate e impedite: in questo siamo proprio fratelli, musulmani e cristiani!

Come non è stato possibile celebrare nella gioia dell’incontro la Pasqua cristiana, così anche il Ramadan è, quest’anno, ben diverso da come – immagino – tutti Voi avreste voluto.

Desidero comunque esprimerVi la mia speranza che, nonostante le inevitabili limitazioni, questo tempo che oggi per Voi inizia sia comunque un tempo sereno, di preghiera e di incontro con Dio.

Forse siamo chiamati a riscoprire la fragilità umana che tutti ci accomuna: non siamo onnipotenti, e nella invocazione del Dio Clemente e Misericodioso possiamo riconoscerlo senza vergogna.

Penso anche che la crisi economica già adesso molto grave ci chiamerà sempre più a condividere iniziative di aiuto e solidarietà verso i più poveri: potrà essere l’occasione per conoscerci meglio e collaborare insieme. Con rinnovati auguri fraterni e sincera amicizia, Vi auguro un buon cammino".