Savona, ordinanza della polizia locale che vieta ai mezzi pesanti lo svincolo da corso Mazzini a via XX Settembre

La polizia locale di Savona per razionalizzazione e migliorare la sicurezza viaria e disciplinare le soste e la circolazione ha deciso tramite un'ordinanza di impedire il transito di autoarticolati ed autotreni lungo via XX Settembre che a partire dall'incrocio con Corso Mazzini consente di svoltare verso Corso Colombo, via Vittorio Veneto e Nizza.

La decisione è giunta in quanto si tratta di percorso a prevalenza di traffico locale e turistico che non è, come specificato nell'ordinanza, idoneo alla percorrenza dei mezzi pesanti.

E' stata quindi privilegiato il transito su Corso Mazzini, Corso Tardy e Benech, Via Braja per la percorrenza verso il ponente di Savona e Via Vittime di Brescia verso la direzione lato monte.

La Provincia di Savona inoltre ha disposto che sulla S.P. n. 29 “del Colle di Cadibona”, in Comune di Altare, per effettuare i lavori per la sostituzione dei giunti di dilatazione sul viadotto Rastello per garantire l'incolumità degli utenti della strada ha disposto la sospensione temporanea della circolazione ai veicoli con una massa superiore a 7,5 tonnellate tra il km 138+250 e il Km. 141+210 compresa la galleria Fugona.