5G, la posizione dell'Amministrazione di Albenga: "Creato un gruppo di lavoro per coniugare in maniera armonica sviluppo e tutela della salute dei cittadini"

"L'Amministrazione di Albenga, sta monitorando la diffusione della tecnologia 5G sul territorio comunale. Riteniamo giusto ricordare come i Comuni non possano opporsi all'installazione di impianti per la radiodiffusione, in quanto la legge li assimila alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 1. del d.p.r. 380/2001 come strade, fogne, acqua". Si apre così la nota stampa del Comune ingauno relativamente alla questione 5G.

"Tuttavia, visto anche il grande dibattito nell'opinione pubblica, l'Amministrazione ha deciso di creare un gruppo di lavoro che, di concerto con gli Uffici, possa nel breve termine analizzare la normativa in essere, le prospettive future e le peculiarità del nostro territorio, per coniugare in maniera armonica, sviluppo e tutela della salute dei cittadini - proseguono dal Municipio ingauno - Se in un momento storico dove, per necessità, il tema della digitalizzazione è centrale ed il governo nazionale deve fare quanto più possibile per contribuire al suo sviluppo, allo stesso modo però i Comuni hanno l'obbligo di vigilare che i limiti imposti dalla legge vengano rispettati, a tutela della salute pubblica. Per questa ragione è volontà del Comune agire nella massima trasparenza, senza preclusioni di alcun tipo, organizzando anche, appena le condizioni lo consentiranno, incontri pubblici informativi con la cittadinanza, proprio su questo tema".