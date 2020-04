Cerimonie ristrette e via social: cosi i comuni della Val Bormida hanno festeggiato il 25 Aprile (FOTO e VIDEO)

Un 25 Aprile anomalo, ma comunque carico di significato. Nonostante le restrizioni in vigore a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, tutti i comuni della Val Bormida hanno celebrato con grande partecipazione la 75° Festa della Liberazione, una ricorrenza importante per tutti noi.

Le tradizionali manifestazioni di piazza hanno lasciato il posto a cerimonie ristrette e via social.

"Evviva la libertà, il coraggio, il sacrificio - commenta in una nota il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri - Mai come quest'anno, mentre ci troviamo a vivere realtà che mai più avremmo pensato in questo tempo, questi Valori, per come vissuti e difesi dalle Generazioni che ci hanno preceduto, i "nostri padri", sono attuali. Sereno 25 Aprile a tutti noi e grazie a chi lo ha voluto vivere e condividere".

"Buon 25 aprile ricordare i nostri genitori e nonni per meglio affrontare il futuro. Grazie a chi sta aiutando le famiglie in serie difficoltà economiche - aggiunge il sindaco di Cosseria - Ogni anno deponiamo una corona al Monumento dei Caduti, una vaso dal Monumento dei Granatieri di Sardegna, un mazzo di fiori sulla lapide che ricorda l'uccisione dello zio di Gianfranco Sandini, attuale Presidente degli Alpini, un mazzo di fiori in località Marghero in ricordo del ventenne Adriano Zunino ucciso con l'inganno, figlio dell'ostetrica e un mazzo a Lidora Alta dove venne ucciso Bonadei di Millesimo. Grazie alle forze dell'ordine e a tutti i volontari organizzati in Associazioni o operanti singolarmente. Grazie alle autorità civili militari e religiose. Grazie a tutte le attività produttive e commerciali. Grazie all'amministrazione comunale dipendenti pubblici e Consiglio comunale di Cosseria. Grazie a tutte le Persone che stanno resistendo con grande senso civico. Grazie a tutti gli operatori Asl 2. Grazie all'ufficio igiene di Savona con il quale ho l'onore di collaborare nell'interesse della salute dei cittadini".

"La feste del 25 Aprile è un momento importante che richiama tutti noi a fermarci e a pensare. Per poi ripartire e agire - commenta il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini - Oggi, 75 anni fa, l'Italia si è liberata dal fascismo e dall'occupazione nazista. La riconquista della libertà è stato il grande regalo che noi abbiamo ricevuto. Una libertà che oggi dobbiamo valorizzare perché ci aiuta nella crescita. Oltre ad essere determinante per lo sviluppo sociale sia delle persone, sia delle nostre comunità".