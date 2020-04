Albisola, gravi le condizioni del 17enne coinvolto in un incidente

Continuano ad essere gravi le condizioni del 17enne coinvolto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, in via della Pace ad Albisola Superiore.

Il giovane avrebbe perso il controllo della propria moto cadendo in maniera violenta sull'asfalto.

Sul posto erano giunti i militi della Croce Verde di Albisola, che avevano soccorso il giovane trasportandolo in codice rosso al San Paolo di Savona con un sospetto trauma cranico. Sul luogo del sinistro, nel quale non erano stati coinvolti altri mezzi, erano inoltre intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

In mattinata dovrebbe essere sottoposto ad una tac e non è da escludere il trasferimento in un'altra struttura.