Emergenza Coronavirus. Un solo decesso, nel presidio di Levante, nelle ultime 24 ore in provincia di Savona

È di un solo caso il bilancio delle ultime ventiquattr'ore nei presidi ospedalieri del savonese per quanto riguarda i decessi collegati al Covid-19.

A comunicarlo è la Direzione Sanitaria di Asl2 che registra una sola vittima, nel presidio di Levante, ovvero una donna di 96 anni originaria del savonese. Nessun nuovo defunto invece da registrarsi nel presidio di Ponente.

Notizie decisamente positive arrivano dalla Asl5. Per il secondo giorno consecutivo infatti, nello spezzino non si è verificato alcun decesso. A segnare "zero" nella casella dei defunti è anche la Asl1 imperiese.

Dati in calo anche dal genovese. All'ospedale San Martino si è registrato la morte di una paziente nata a Genova e residente a Pieve Ligure di 73 anni, presso il Padiglione 10. Anche presso l'ospedale Galliera stesso numero di deceduti, ovvero uno: si tratta di un uomo di 85 anni, di Genova, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità e per il quale il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

Tre sono invece i decessi con il Coronavirus considerato concausa al Villa Scassi: hanno perso la vita due uomini rispettivamente di 83 anni ed 86 anni, ed una donna di 82.