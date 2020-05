"Che cosa posso fare/3": dalla Polizia locale di Savona la terza guida-aggiornamento per i cittadini con le disposizioni in fase 2

L'Unità operativa per la gestione delle emergenze di Protezione Civile della Polizia Locale di Savona, ha rilasciato il vademecum "Che cosa posso fare/3".

Alla luce delle principale disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020. applicabili dal 4 maggio ed efficaci sino al 17 maggio 2020 una sintesi di che cosa i cittadini savonesi possono o non possono fare, integrata con l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020 anch'esse applicabili dal 4 maggio ed efficaci sino al 17 maggio 2020 e con l’ordinanza n. 27 del 5 maggio 2020 del Sindaco di Savona e chiarimenti Ministeriali.

Dai rapporti con i congiunti alle esigenze lavorative, dagli spostamenti con mezzo proprio alla fruizione di parchi ed aree pubbliche, fino alle varie tipologie di attività motore e sportive, tutto è condensato in un documento di 9 pagine che trovate in forma integrale e scaricabile in formato Pdf al termine di questo articolo.