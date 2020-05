Il rilancio del turismo post emergenza Coronavirus: il punto con le Albisole, Celle e Varazze

Un calendario di eventi condiviso e iniziative da svolgere insieme per far fronte alla difficile crisi del turismo in questo complicato momento legato all'emergenza Coronavirus.

Per provare a tirare su la testa e ripartire uniti gli assessori al turismo dei comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure e Varazze hanno pensato di rimboccarsi le maniche e fare in modo che la stagione estiva turistica si possa svolgere pensando ad un comprensorio del levante più che mai coeso.

Nel principio la collaborazione degli eventi turistici tra le due Albisole ha fatto scuola in questi anni, ora hanno pensato che potesse essere il momento per allargare i confini con altri due comuni limitrofi.

Oggi in diretta dalle 17.00 su Facebook e sulla homepage del nostro sito ne parleremo in diretta con gli assessori, Luca Ottonello (Albisola), Bettina Bolla (Varazze), Stefania Sebberu (Celle Ligure) e il consigliere con delega al turismo Enrico Schelotto (Albissola).