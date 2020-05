A Savona un altro incidente stradale nel pomeriggio odierno dopo quello in via Venezia (leggi QUI): l'allarme questa volta è stato lanciato in via Gnocchi Viani, intorno alle 18.15, anche in questo caso per uno scontro tra una moto ed un'auto.

Secondo quanto riferito, sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Savona.

Il conducente della moto, un 22enne, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.