Alassio: messa la parola fine alla "querelle" della tenda di decontaminazione

Sono in corso le procedure di riposizionamento in via Neghelli ad Alassio di una tenda, di sei metri di larghezza per quattro di profondità, adoperata dai militi della Croce Rossa alassina per le procedure di decontaminazione e di contenimento del Coronavirus.

La stessa struttura mobile, che occupa una superficie pari a un paio di posti auto, più altri due parcheggi lasciati a disposizione dei veicoli della pubblica assistenza, era stata rimossa nei giorni scorsi.

Lo smontaggio della tenda era avvenuto a seguito delle richieste di alcuni residenti del quartiere alla polizia locale. Gli abitanti di via Neghelli lamentavano infatti un ostacolo alla visuale.

La polizia locale ha contribuito a trovare all’impianto una nuova sistemazione nella stessa area che sia di minore impatto estetico. Inoltre gli uffici commercio, viabilità ed edilizia privata del Comune di Alassio hanno stabilito per il non pagamento della COSAP (il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).