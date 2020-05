Cairo, riapre il centro raccolta di rifiuti urbani di corso Stalingrado

Riapre oggi, martedì 12 maggio, il centro raccolta di rifiuti urbani di corso Stalingrado a Cairo Montenotte. Si potrà accedere solo su appuntamento e seguendo un protocollo di sicurezza messo a punto per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Nel dettaglio: fino a differenti disposizioni, il conferimento al centro di raccolta avverrà esclusivamente previo appuntamento telefonico: gli utenti potranno telefonare dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 al numero 335 6896 823; l’intervallo tra un appuntamento e quello successivo sarà di 15 minuti;

le operazioni di scarico rifiuti dovranno essere completate entro 10 minuti circa;

il giorno e l’orario della prenotazione sono tassativi, non sarà possibile accedere al Centro di Raccolta in tempi differenti da quelli concordati; nel caso l’utente non si presenti nell’orario assegnato sarà tenuto a prenotare un nuovo ingresso;

per consentire l’accesso a più utenti, non è consentito accedere al centro di raccolta più di 1 volta a settimana;

l’accesso è consentito solo con mascherina (tipo chirurgica o similari) e guanti;

l’accesso al centro di raccolta è consentito solo ad 1 persona singola per utenza o al massimo a 2 persone facenti parte del medesimo nucleo famigliare, come da disposizioni normative correnti;

l’accesso al centro di raccolta è consentito al massimo a 2 utenti alla volta, mantenendo la distanza interpersonale prevista dal D.P.C.M del 26 aprile 2020 e dalla Ordinanza n. 25/2020 del Presidente della Regione Liguria;

il personale di IrenAmbiente S.p.A. non sarà a disposizione per coadiuvare il cittadino all’atto dello scarico in quanto non è possibile garantire il rispetto delle distanze minime interpersonali;

resta obbligatoria la presentazione della Carta d’identità dell’utente, dell’ultimo pagamento TARI e del codice Fiscale. Il personale IREN Ambiente provvederà alla compilazione della autocertificazione e la passerà per la firma all’utente che, una volta letta e firmata la porrà nell’apposito contenitore;

fino a differenti disposizioni è vietato il conferimento per conto di persone non residenti nella stessa abitazione.