Celle, cartelli anti stazionamento sulle panchine in passeggiata. Sindaco Mordeglia: "Decisione presa nell'interesse delle persone"

"Divieto stazionamento persone emergenza Covid19".

Cosi recitano i cartelli posizionati sul molo di Celle e su molte panchine presenti sulla passeggiata cellese.

Il sindaco Caterina Mordeglia ha deciso di seguire alla lettera il Dpcm del Governo in merito alla possibilità di effettuare passeggiate e attività sportiva ma di non stazionare creando assembramenti.

Gli altri comuni del levante savonese, da Varazze a Bergeggi, hanno seguito le linee guide nazionali e regionali ma non hanno deciso di vietare con appositi cartelli il posizionamento sulle panchine, affidandosi al buon senso dei cittadini che devono seguire una disposizione già particolarmente chiara.

Una linea dura che però non potrebbe essere semplice far rispettare.

"Ho preso questa decisione nell'interesse delle persone, nel rispetto di tutti. Le regole vengono rispettate ma per esempio chi transita dai Piani si sarebbe ritrovato nello spazio ristretto dell'Aurelia per evitare gli assembramenti della passeggiata e ognuno deve avere il suo spazio. Il comportamento comunque è stato corretto, non deve esserci bisogno di controllare continuamente" spiega la prima cittadina cellese.