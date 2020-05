Covid-19, Dotta (sindaco Cengio): "Situazione in miglioramento, ma l'attenzione deve rimanere alta"

La situazione sanitaria è in miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Lo comunica in una nota il sindaco di Cengio Francesco Dotta. "Ad oggi ci sono 10 persone in isolamento sanitario obbligatorio, di cui 2 positive al Covid-19, ma in buone condizioni di salute, 4 per ipotetico contatto con soggetto positivo e altrettante per casi sospetti in fase di valutazione" spiega il primo cittadino.

Buone notizie anche dalla Residenza Protetta “E. Bagnasco” (Casa Scapoli) di Cengio Genepro: "La situazione è rimasta invariata. Restano ricoverati presso l’ospedale San Paolo di Savona 2 ospiti, in miglioramento sotto l’aspetto sanitario relativo al virus".

"L’ordinanza regionale n. 28/2020, firmata domenica sera dal Presidente Giovanni Toti, ha previsto nuove misure di allentamento delle restrizioni imposte nei mesi scorsi in tema di contenimento del virus - conclude - L’attenzione rimane comunque alta, invito pertanto nuovamente tutta la cittadinanza a non sottovalutare l’emergenza continuando a rispettare le attuali normative oltre che adottare tutte le precauzioni possibili al fine di evitare nuovi contagi".