Incidente sul lavoro in porto a Savona, nel primo pomeriggio di oggi, 12 maggio. A seguito di una caduta, un operaio ha impattato con il suolo dopo un "volo" da circa un metro e mezzo di altezza.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per l'uomo, che è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso per accertamenti.