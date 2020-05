Il consigliere regionale di "Cambiamo!" Angelo Vaccarezza si scaglia contro le linee Inail diramate nella giornata di ieri.

"Questo non è un documento prodromico alla rilancio della nostra economia - commenta Vaccarezza - Quelle sono linee guida per affossarla in maniera definitiva. Per fare chiudere centinaia di migliaia di aziende e per mettere alla fame milioni di persone".