La bandiera blu sventola su Varazze per la diciannovesima volta

Alla vigilia di un’estate inconsueta in cui bisognerà rimodulare i nostri comportamenti, il riconoscimento della Bandiera Blu alla Città di Varazze per la diciannovesima volta riconsegna speranza e fiducia nel futuro e fa capire ancora di più quanto sia importante la tutela del mare e dell’Ambiente marino.



“Con questo prestigioso riconoscimento - afferma il Sindaco Alessandro Bozzano - abbiamo un motivo in più per assicurare la ripresa di un settore fondamentale per il nostro territorio, quello del turismo balneare e nautico. Un patrimonio naturale unico da far crescere tutelando l’ambiente marino che il Comune di Varazze grazie all’attività dell’Assessorato all’Ambiente valorizza e protegge attraverso le attività del centro educazione ambientale, con l’adesione al Partenariato Pelagos ed al programma Eco- schools FEE”.



“Miglioramento del verde e del decoro urbano, efficientamento energetico e utilizzo di energie rinnovabili, interventi di riqualificazione urbana, attività sportive e turistiche ecosostenibili sono alcuni degli obiettivi raggiunti e consolidati negli anni che confermano il conferimento della Bandiera Blu anche per l’anno 2020” conclude l’assessore all’Ambiente Luigi Pierfederici.