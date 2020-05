Salvatore (ilBuonsenso): "Il Pd vuole cementificare la Liguria con Toti e Benetton, non dia lezioni"

"Non solo, ma tutti ricordiamo che dentro queste rocce che loro vogliono allegramente massacrare è presente una grande componente di amianto che, anche se a loro non interessa, andrebbe a danneggiare la salute di tutti i cittadini arrivando addirittura, secondo studi ben noti, a colpire tutto l’entroterra all’intorno e la costa ligure. Come dimenticare l’accordo Delrio che - ancora nella primavera 2018 - consegnava una proroga di ben 8 anni a Società Autostrade, e, in accordo con l’Europa, diedero il permesso alla società dei Benetton di aumentare i pedaggi già carissimi su tutta la rete autostradale, per incassare profitti miliardari. I nostri soldi buttati nelle casse delle multinazionali grazie al Pd".