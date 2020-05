Coronavirus, in Liguria calano ancora i positivi: 4.599 (-26 nelle ultime 24h)

Continuano a diminuire i casi di persone positive al Covid-19 in Liguria, arrivando a quota 4.599, -26 rispetto a ieri. Sono stati 7 i decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 1.334 dall'inizio dell'emergenza. I test effettuati sono 76.012 (1.764 più di ieri).

I 4.599 positivi in Liguria sono così suddivisi:

• Imperia 654

• Savona 795 (-1)

• La Spezia 212

• Genova 2.934

• In fase di verifica 4

Sono in totale 7 i morti di oggi in Liguria a causa del Covid-19: nel savonese (Asl 2) una donna di 92 anni, originaria della provincia di Savona, deceduta nel presidio di Levante mentre in provincia di Imperia (Asl 1) ha perso la vita una donna di 92 originaria del savonese. Nella Asl 3 (Genova) sono stati tre i decessi: tutti uomini di 81, 84 e 87 anni. Nel Levante (Asl 4) è morto un uomo di 89 anni e, nello spezzino (Asl 5) un uomo di 55.

Sono 2.187 (-30 rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare. Cresce il numero dei clinicamente guariti (persone che non presentano sintomi e che si trovano al domicilio) 1.996 persone (+31 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi, sono 3.125 (84 più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, le persone ospedalizzate in Liguria sono 416 (-27), di cui 31 in terapia intensiva e sono così suddivise:

• Asl 1 – 67 (di cui 8 in terapia intensiva) -6

• Asl 2 – 75 (di cui 5 in terapia intensiva) +1

• San Martino – 69 (di cui 7 in terapia intensiva) -5

• Evangelico – 15 (di cui nessuno in terapia intensiva) -1

• Ospedale Galliera 70 (nessuno in terapia intensiva) -5

• Gaslini 1 (di cui nessuno in terapia intensiva)

• Asl 3 – 48 (di cui 6 in terapia intensiva) -7

• Asl 4 – 30 (di cui 1 in terapia intensiva) -5

• Asl 5 – 41 (di cui 4 in terapia intensiva) +1

Le persone in sorveglianza attiva sono 1.424 (-38) così suddivise:

• Asl 1 – 134

• Asl 2 – 449 (-19)

• Asl 3 – 314

• Asl 4 – 272

• Asl 5 – 255