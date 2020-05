Alassio: ultimi ritocchi per la passeggiata "Baracca" (FOTOgallery)

Iniziata nella mattinata è terminata nel tardo pomeriggio di ieri la pavimentazione di vicolo Mentana, al borgo Passo, il secondo, partendo dal Grand Hotel, dei vicoli che si affacciano sulla rinnovata passeggiata Baracca. Lunedì si procederà alla stuccatura dei giunti e alla riapertura al transito pedonale del vicolo.

Invece, con la posa dei lampioni artistici, si possono dire conclusi i lavori di riqualificazione della piazzetta dei Frati Cappuccini, uno degli scorci più suggestivi di Borgo Coscia e di Alassio.

"Unico cruccio - spiegano dall'amministrazione comunale - aver dovuto utilizzare ottiche a led in luogo dei più "caldi" bulbi ambrati a incandescenza, poiché così viene imposto dall'attuale normativa in tema di illuminazione pubblica".

Manca ancora la ringhiera in acciaio, in linea con quella di tutte le passeggiate alassine, ma vanno dunque concludendosi anche i lavori del secondo lotto per la riqualificazione di Passeggiata Baracca. Ad ottobre saranno appaltati i lavori del terzo lotto, che prevede la pavimentazione degli altri vicoli affluenti sulla passeggiata stessa.