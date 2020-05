Coronavirus, Albenga e Alassio alla prova riaperture: com'è andata la prima giornata

Gli esercenti delle due cittadine rivierasche non hanno denunciato un grande entusiasmo nel ripartire con l'attività. Molti ristoranti e bar sono stati in un certo qual modo presi di contropiede dalle nuove disposizioni governative anti contagio, per cui parecchi di loro hanno preferito optare per una riapertura rinviata di qualche giorno, qualcuno addirittura di una settimana.

Così non è stato invece per i negozi, in particolar modo i parrucchieri che si sono dati da fare nel tornare a lavorare.