Finale, spiagge aperte ma solo per passeggiate e sport

Finale Ligure apre le spiagge. Ma solo per svolgere in forma individuale attività sportiva o motoria. Questa l'ordinanza emanata dal comune ponentino.

Nel dettaglio si potrà accedere all'arenile solo per fare delle passeggiate, running, nuoto, surf ecc. E limitatamente al tempo necessario, Resta esclusa pertanto la permanenza per attività diverse da quelle consentite come ad esempio sdraiarsi per prendere il sole, chiacchierare seduti sulla spiaggia e simili.

Le attività consentite potranno legittimamente svolgersi solamente nel rigoroso rispetto delle disposizioni di natura igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro, finalizzate ad evitare il contagio da Covid-19: distanziamento sociale, igiene delle mani e respiratoria, eventuale utilizzo di sistemi di protezione o DPI.

L'ordinanza sarà valida da oggi, martedì 18 maggio, fino al 2 giugno compreso, salva possibilità di proroga.