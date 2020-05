Piaggio Aero, Vella (Fim Cisl): "Positivo il nuovo contratto da 125 milioni firmato con la Difesa"

"Si è svolto oggi in videoconferenza l’incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali Fim Fiom Uilm con il Vincenzo Nicastro, commissario straordinario di Piaggio Aerospace (leggi QUI). Annunciato il contratto da 125 milioni per il supporto logistico, l'azienda vanta oggi un portafoglio ordini di 643 milioni, che diventeranno 900 a fine anno. Spiace che un'azienda che vanta ordini di queste dimensioni, non possa accedere a linee di credito agevolate, ma debba rivolgersi direttamente al sistema bancario. Soprattutto nel mezzo della crisi Covid 19, il MISE deve agevolare e aiutare la ripartenza". Così Alessandro Vella, segretario Generale Fim Cisl Liguria.

"I dipendenti attuali della Piaggio Aero sono complessivamente 972 ( 745 a Villanova 215 a Genova e 12 a Roma) - continua ancora Vella - Ad oggi sono 173 i lavoratori in Cigs che dovranno gradualmente rientrare al lavoro e 251 in Smart Working. L’azienda è tornata al lavoro con l’80% dei dipendenti attraverso l’applicazione dei protocolli di sicurezza e lo Smart Working che vogliamo rendere strutturale. Tra le questioni fondamentali affrontate anche la mancanza della commessa del P1HH (su questo sono necessari chiaramenti da parte del Ministero della Difesa) e il bando di vendita della Società in scadenza a fine maggio, che dovrà indicare i possibili acquirenti. Come abbiamo sottolineato più volte, dovranno acquisire Piaggio Aero nella sua interezza".