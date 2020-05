Aurelia Bis, il sindaco di Albisola Garbarini: "Trovo ridicolo che il Governo non abbia messo una norma nel decreto per sbloccare i cantieri"

"Trovo ridicolo che il Governo non abbia messo una norma nel decreto Sblocca Italia che sbloccasse i cantieri consentendo ad Anas di affidare ad una ditta. Hanno finito di liquidare le imprese ed è pronto il progetto per il completamento del 18% mancante".

Il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini non le manda a dire al Governo ed esprime tutta la sua preoccupazione per il futuro del cantiere dell'Aurelia Bis, attualmente fermo a causa del fallimento di una delle due imprese appaltatrici, la Cmc di Ravenna. L'azienda romagnola costituiva con Itinera del gruppo Gavio l’associazione temporanea d’impresa che stava realizzando i lavori (insieme alla Letimbro Scarl per la realizzazione delle gallerie), con l'uscita di scena della Cmc ora Anas, concessionaria della superstrada, dovrebbe indire una gara oppure far subentrare Itinera per concludere così gli interventi.

"Per velocizzare i cantieri sarebbe stato tutto più semplice, affidare direttamente e snellire velocemente - prosegue il primo cittadino - il commissariamento però non credo sarà preso in considerazione".

Un altro tema con il punto interrogativo, soprattutto per l'uscita dei mezzi pesanti diretti al porto, è legato alla bocciatura dello svincolo della Margonara a Savona, ci sono però lievi spiragli sull'inserimento di una bretella d'ingresso in via Schiantapetto, zona la Rusca, anche se secondo Anas al momento non rispetta i criteri.

Il futuro così della variante che collega Albisola, zona Grana a Savona in Corso Ricci, rimane sempre più incerto, con un fine lavori che potrebbe essere previsto fra 4 anni.