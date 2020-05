Andora, il Covid 19 rinvia la sagra delle cozze di Santa Rita ma il quartiere festeggia lo sgombero della discarica abusiva

Il Covid 19 ha rinviato la Sagra di Santa Rita una delle più antiche della Liguria, che si svolge per tradizione il 22 maggio, ma gli abitanti dell’omonimo quartiere di Andora a pochi passi dal mare, hanno comunque un motivo per festeggiare. E’ iniziato, infatti, questa mattina, lo sgombero della discarica a cielo aperto di rifiuti, accumulati in un cortile di via San Lazzaro celato da un muro in pietra e da un cancello. Per i residenti che hanno accolto con entusiasmo l’arrivo del Sindaco, degli operai comunali e della ditta incaricata, si chiude un disagio prolungato.