Savona e gli assembramenti in Darsena: spazio agli steward, ai segni per terra e alla cartellonistica

Steward, segni per terra per distanziare le persone e cartellonistica che detta le linee guida anti assembramenti.

Questo il protocollo che potrebbe essere siglato dagli esercenti della Darsena di Savona e il comune dopo la riunione di questo pomeriggio, organizzata per pianificare la gestione del porto dopo i problemi che si sono verificati lo scorso weekend.

Sabato sera invece l'area dalle pattuglie della polizia locale, dai carabinieri e dalla polizia che ha effettuato controlli a tappeto e ha chiuso gli accessi alle ore 23.00.

Un dispiegamento di forze, quello adottato, che era stato anticipato dal Questore Giannina Roatta: "La nostra attività al momento è molto di prevenzione e di informazione, stiamo cercando in modo capillare di parlare con gli esercenti e di far capire al cittadino quali sono gli obiettivi dei nostri controlli - aveva spiegato il Questore savonese - A far paura deve essere il ritorno del contagio, per questo va sensibilizzato il senso civico".

"Si è svolta una riunione tra Amministrazione Comunale di Savona e gli Operatori della Darsena molto propositiva dove il Comune di Savona ha ringraziato gli operatori per la loro attenzione puntuale nel rispettare le regole e dall'altra gli operatori hanno ringraziato l'Amministrazione per la presenza che è stata garantita, con l'intervento della Polizia Municipale unitamente alle Forze dell'Ordine, nello scorso fine settimana - il commento da Palazzo Sisto - Premesso questo, al fine di scongiurare una massiccia presenza delle Forze dell'Ordine anche in futuro con conseguenti blindature della zona della Darsena e per rendere il clima più sereno e collaborativo da parte di tutti, gli Operatori hanno proposto la presenza di una cartellonistica dedicata posta sia all'interno sia all'entrata della Darsena che aiuti a rispettare le regole e si impegnano a trovare, tramite agenzie, personale qualificato che possa informare e sensibilizzare la clientela".

"Queste proposte verranno formalizzate all'Amministrazione comunale che le porterà all'attenzione dell'imminente Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza convocato dalla Prefettura - continuano dal Comune savonese - L' Amministrazione desidera, inoltre, sottolineare come tutte le proposte e le richieste, fra cui la durata delle concessioni del suolo pubblico, formulate nel corso dell'incontro dagli Operatori saranno attentamente valutate dalla Giunta. Infine per quanto il progetto Save & Safe, già sottoposto alla nostra Amministrazione, alcuni Operatori hanno ribadito di non concordare e, inoltre, AdSP ha spiegato come nell'ultimo Decreto Legge non siano state recepite le disposizioni volte all'estensione del suolo pubblico da parte delle Autorità di sistema Portuale".