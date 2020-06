Movida in Darsena, steward e polizia locale al lavoro dopo il "caso assembramenti". Sindaco Caprioglio: "Se le cose non vanno farò un'altra ordinanza" (FOTO E VIDEO)

Ad una settimana di distanza dal "caso Darsena" e gli assembramenti di via Baglietto che hanno fatto particolarmente discutere, la zona della movida di Savona per eccellenza, è stata presidiata da 6 steward e dalla polizia locale.

Ieri sera la situazione sembrava essere rientrata nella norma (per quanto possa si possa parlare di normalità in una fase 2 dell'emergenza Coronavirus) con i locali che hanno cercato di far rispettare le distanze e gli steward hanno controllato che non si verificassero assembramenti.

"Gli operatori del porto hanno messo tanto impegno e si erano già attrezzati all'interno dei loro locali per poter lavorare in totale sicurezza, purtroppo il problema si è verificato fuori. Abbiamo emesso l'ordinanza di chiusura dei locali in tutta la città per evitare che all'una di notte si potesse svuotare la Darsena e si potessero creare assembramenti in altre zone dove erano presenti magari locali aperti fino alle 2 - spiega il sindaco Ilaria Caprioglio che era presente in Darsena insieme agli assessori Maurizio Scaramuzza e Roberto Levrero - Sono venuta anche a vedere i ragazzi come l'hanno presa, avevano le mascherine e sono attenti. In questo weekend monitoreremo costantemente, se dovessimo vedere che le cose non vanno, mi vedrò costretta ad emettere un'altra ordinanza".

"Sono un sindaco che è sempre stato in mezzo ai savonesi, la seconda sera non ero presente perchè c'erano le forze dell'ordine, il sindaco non è uno sceriffo, non era il caso che ci fossi. Sono presente questa sera per ringraziare gli operatori che si sono dati da fare, hanno fatto di più di quello che dovevano fare all'interno dei loro esercizi commerciali" conclude la prima cittadina rispondendo alle critiche della settimana scorsa del presidente della Regione Giovanni Toti.