Savona, nottata movimentata in Darsena: diversi interventi delle Forze dell'Ordine (FOTO e VIDEO)

Nottata movimentata in porto a Savona. Dopo il primo fine settimana dopo l'allentamento più sostanzioso delle misure di lockdown, quello di sette giorni fa, passato con nessun particolare problema alla presenza degli steward e della polizia locale con la chiusura dei locali all'una di notte, ieri sera in Darsena si è verificata una colluttazione che ha portato ad un fermo da parte della Polizia.

Intorno alla mezzanotte in via del Molo si sarebbe verificato uno scontro tra due uomini che in prima battuta ha visto intervenire, per sedare gli animi, prima gli steward e poi una pattuglia della Polizia, della Guardia di finanza e della Polizia locale.