Federica Brignone, la "Ambassador" di Noberasco: "I miei cimeli all'asta per beneficenza"

Federica Brignone scende in campo per dare il suo contributo allo sport ed in particolare a quello dilettantistico, colpito come tanti settori dall'emergenza sanitaria coronavirus in questo drammatico momento che sta vivendo il mondo anche in termini di crisi economica.

La campionessa di sci alpino, vincitrice della Coppa del Mondo Generale 2020, con il supporto di Sky e della piattaforma di aste online eBay, ha deciso di donare 12 cimeli unici tra i quali l’abbigliamento, l'attrezzatura tecnica e tutto ciò che ha utilizzato in questa ultima bellissima e vincente stagione agonistica. Tra gli oggetti anche l’orologio Breitling e gli sci Rossignol da slalom gigante con i quali ha vinto la coppa di Specialità oltre alla Generale, diventando la prima atleta italiana ad aggiudicarsela, stabilendo il nuovo record di punti italiani superando Alberto Tomba.

Oltre ai 12 oggetti messi all’asta su eBay Federica metterà a disposizione la splendida ed imponente Coppa del mondo Generale (in cristallo dal peso di 7 kg e mezzo) a fronte di un’offerta, per essere esposta a rotazione nelle Aziende o Club con l’obiettivo di diffondere un messaggio di ripartenza, vittoria ed energia positiva.

All'asta si partecipa attraverso il sito https://www.ebay.it/e/_beneficenza/aste-federica-brignone

I 12 cimeli verranno messi all'asta su E-bay lunedì prossimo dalle ore 19:00 in diretta Sky per una settimana e il ricavato sarà interamente devoluto all'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sandro Calvesi, medaglia d'oro del CONI al Merito Sportivo, attiva dal 1966.

Federica ha deciso di supportare l’atletica perché ritiene sia la disciplina base da dove partono tutti gli sport e quindi ha scelto l’associazione Calvesi dove ha iniziato a fare sport da piccola e dove, quando è a casa, torna ancora ad allenarsi.

“Sono davvero felice di potermi rendere utile per lo sport dilettantistico e penso che quello che Lyana Calvesi (Presidente dell’Associazione) fa per i ragazzi e per l'atletica è davvero quello che io intendo come vera essenza dello sport. Passione, coinvolgimento e divertimento senza secondi fini” dichiara Federica.

“I fondi raccolti saranno utilizzati per continuare a iscrivere gratuitamente i ragazzi in difficoltà e donar loro la divisa della società perché si sentano uguali a tutti gli altri. Ho necessità di acquistare attrezzi, pagare le trasferte, pagare l’utilizzo degli impianti, reperire premi per organizzare le gare... Potrei andare avanti a lungo.... Anche una piccola cifra garantisco che andrà a buon fine per ripagare con tutto il cuore Federica e tutti coloro che parteciperanno all’asta”, dichiara Lyana Calvesi.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sandro Calvesi, medaglia d'oro del CONI al Merito Sportivo, attiva dal 1966, nata inizialmente solo con le categorie femminili e dalla fine degli anni 80 anche con le maschili.

Si occupa di tutte le categorie promozionali e agonistiche senza dimenticare gli esordienti e i master. Atleti della Calvesi hanno vestito la maglia azzurra sia nelle gare in pista che su strada, che nella corsa in montagna.

L'Associazione è a servizio degli atleti, non sono gli atleti a servizio della società e considerano fondamentale dedicarsi allo sport dilettantistico e di base per la tenuta e la coesione sociale.

Porta l'atletica nelle scuole elementari e apre le porte ai ragazzi extracomunitari e non solo, privi di possibilità economiche.

Hanno tecnici di eccellenza, tutti in possesso del titolo rilasciato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Sono attivi anche come organizzatori con appuntamenti annuali nazionali, due meeting in pista uno indoor e uno outdoor, con l'Asta in Piazza e la Maratonina denominata Mezzaosta.

ASD Atletica Sandro Calvesi

c/o Campo Tesolin e Palaindoor

Corso Lancieri di Aosta 41/A

11100 Aosta (AO)

Tel. +39-393-926-6592

www.calvesi.it

Presidente Lyana Calvesi Ottoz







Federica Brignone, 29 anni.

Campionessa di sci, atleta di punta della squadra italiana di sci alpino.

Figlia d’arte di Maria Rosa “Ninna” Quario e Daniele Brignone.

Storica medaglia di bronzo in Slalom Gigante alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 che l’Italia aspettava da vent’anni. Medaglia d’argento in gigante ai Mondiali, 39 podi e 15 vittorie in Coppa del Mondo.

La stagione 2019/2020 è la stagione dei record: prima sciatrice italiana a conquistare la Coppa del Mondo e vincitrice di due Coppe di specialità: Combinata e Slalom Gigante. Con 1378 punti in classifica generale ha battuto il record di Tomba in Coppa del Mondo. Presente nei primi posti di quasi tutte le discipline: seconda in SuperG, terza in discesa e terza in parallelo.

Seconda italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo (dopo Deborah Compagnoni ed alla pari di Isolde Kostner).

Fa parte del Gruppo Sportivo dei Carabinieri.