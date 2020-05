Albisola Superiore, hanno riaperto la biblioteca civica e il museo "Trucco"

"Preciso che sarà possibile accedere alla Biblioteca solo per il prestito dei libri, indossando mascherina e guanti mentre per il museo sarà sufficiente indossare la mascherina. Gli ingressi saranno contingentati e bisognerà rispettare le distanze. Come indicato dalle linee guida regionali sarà garantita una adeguata disinfezione degli ambienti, una ditta specializzata ha infatti provveduto alla sanificazione ed è stata predisposta segnaletica orizzontale e verticale che faciliti la mobilità interna in totale sicurezza" spiega l'assessore Poggi.

"Sarà una rappresentanza di ceramisti ad aprire le visite al nostro Museo cittadino. Oggi pomeriggio in fila distanziata, armati di mascherine e pronti a mostrare le regole per la visita in sicurezza all’ingresso del Museo Trucco per riaprire le danze c’erano Gabriele “mrCorto” Resmini per Officina900 come polo per la movimentazione di giovani artisti ceramici, Lea Gobbi per la Scuola Comunale di Ceramica per la formazione di nuovi artigiani, Ernesto Canepa quale presidente dell’Associazione Ceramisti Albisola, Cinzia Scarnecchia per “La Casa dell’Arte” e Benedetto Gaggero per “Ceramiche Gaggero” a rappresentare due botteghe storiche di Capo e di Superiore" conclude l'assessore Poggi.