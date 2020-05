Polizia Locale di Albenga: prima convalida di arresto con la modalità Web Team

Per la prima volta ad Albenga si è tenuta l’udienza di convalida di arresto con la modalità Web Team in osservanza delle disposizioni di contenimento Covid19 per l’arresto delle due persone fermate dalla polizia locale nel parcheggio del cinema multisala in zona Polo90.

L’arresto è stato convalidato così come è stato convalidato il sequestro dei beni trovati in possesso dei due arrestati.

È stato chiesto il rinvio per termini a difesa per quanto riguarda il rito e il Giudice Fois ha imposto il divieto di dimora in Provincia di Savona per entrambi gli arrestati.

L’Amministrazione comunale si complimenta ancora con la Polizia Locale di Albenga per l’operazione portata a termine.