Savona e la movida in Darsena, sarà contingentato l'accesso alla presenza degli steward che eviteranno gli assembramenti

Si è tenuta nella mattinata odierna una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata ai servizi di vigilanza da mettere in atto nei fine settimana presso la darsena del Capoluogo per prevenire fenomeni di assembramento e altre violazioni in tema di distanziamento interpersonale.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto, hanno partecipato in videoconferenza, i Vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Sindaco di Savona - unitamente all’Assessore alla sicurezza e al Comandante della Polizia Locale - e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il consesso ha manifestato apprezzamento all’Amministrazione Comunale per il metodo seguito, teso a coinvolgere i gestori degli esercizi pubblici della darsena nell’opera di regolamentazione della movida, e per i primi accordi raggiunti con essi nella serata di ieri.

Tenuto conto che il fenomeno della movida riguarda principalmente la zona di via Baglietto in cui sono concentrati una serie di locali a forte richiamo ricreativo, sono stati condivisi i seguenti ulteriori indirizzi ai quali l’Amministrazione Comunale potrà orientare la propria azione e quella dei gestori:

fissare la capienza massima dell’area pubblica di via Baglietto, prospiciente i vari esercizi pubblici, tenendo conto dei parametri di distanziamento sociale imposti dalla legislazione d’emergenza;

prevedere che agli accessi all’area sia presente un congruo numero di steward incaricati di informare e sensibilizzare le persone al puntuale rispetto delle norme anticontagio nonché di monitorare l’afflusso dei visitatori. Al raggiungimento della capienza massima, gli stessi steward provvederanno a sospendere gli ingressi, correlandone la ripresa ai flussi in uscita. Ovviamente, sarà sempre consentito l’accesso ai residenti.

Nel caso di problemi nella regolamentazione degli ingressi, gli steward richiederanno assistenza alla Polizia Locale presente in loco. Quanto ai profili di ordine pubblico, sarà attivato nella darsena, fino a cessate esigenze, un dispositivo di controllo e vigilanza ad opera delle Forze di Polizia a competenza generale, secondo le indicazioni operative date dal Questore con apposita ordinanza, che disciplinerà anche il concorso della Polizia Locale.