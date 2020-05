Finale, revocata l'ordinanza sindacale: spiagge libere completamente accessibili

Dal 30 maggio si potrà tornare a prendere la tintarella anche sul litorale finalese. È quanto stabilito quest'oggi dal sindaco Ugo Frascherelli con un'ordinanza di revoca della precedente in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

Finora infatti le spiaggia libere erano accessibili soltanto come corridoi di accesso al mare per nuotare e per transitarvi con camminate o corse.

Da domani invece si potrà dunque tornare a godersi il sole, come possibile nei Comuni limitrofi già da qualche giorno, ma pur sempre nel rispetto delle norme previste di distanziamento ed evitando l'insorgere di assembramenti.