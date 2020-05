Mercato a Savona, assembramenti in piazza del Popolo davanti ai banchi dei fioristi: ordinanza di spostamento in altre vie

Troppi assembramenti in piazza del Popolo a Savona soprattutto nei pressi dei banchi dei fioristi al mercato del lunedì così da portare il sindaco Ilaria Caprioglio a firmare un'ordinanza di spostamento in altre vie della città.

I banchi si sposteranno in corso Italia, lato ponente nel tratto da Via Verzellino a Via Astengo, in Corso Italia lato ponente nel tratto da Piazza Giulio II e Via Verzellino e in corso Italia, lato levante fronte Piazza Sisto IV.

Nella giornata di oggi si è svolta una riunione in video conferenza con le Associazioni di categoria e l’assessore allo sviluppo economico Maria Zunato con al centro proprio la ricollocazione temporanea di alcuni banchi mercatali dei fioristi, con l'obiettivo di estendere la superficie utile per i clienti e non creare, come è avvenuto negli ultimi due lunedì, assembramenti involontari di persone in considerazione degli scarsi spazi a loro disposizione.