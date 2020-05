Piano sicurezza per la Movida ad Albenga: divieto di vendita alcolici d'asporto e spazio agli steward

Piano sicurezza per la Movida, Albenga adotta importanti iniziative che, a partire da oggi, saranno attive su tutto il territorio Comunale.

In particolare il sindaco di Albenga ha firmato un'ordinanza, condividendone gli intenti con la Giunta, nella quale si fa divieto alle piccole attività commerciali la vendita di alcolici da asporto.

Spiega il sindaco Riccardo Tomatis: "Abbiamo preso questa decisione perché le piccole strutture sono quelle dove abitualmente i giovani vanno a rifornirsi di alcolici a prezzi più convenienti e, oltre al problema relativo all'abuso di alcool, essendo le stesse a ridosso del centro storico, spesso dopo gli acquisti i giovani si spostano in esso creando disagi e disordini oltre al problema dell'abbandono delle bottiglie in città".

Inoltre, l'Amministrazione Tomatis, ha rilevato nei giorni scorsi problemi relativi al rispetto del distanziamento sociale e delle normative "AntiCovid" nei luoghi più frequentati dalla Movida ingauna.

Per questo motivo, la Giunta ha approvato un atto di indirizzo per l'attivazione di un servizio di steward per il monitoraggio e il controllo delle possibili situazioni di assembramento che potrebbero verificarsi specie durante il fine settimana.

Afferma l'Assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: "Abbiamo deciso di prendere del personale addetto alla sicurezza in modo da garantire il rispetto delle norme relative al distanziamento sociale nei luoghi più frequentati dalla Movida. In questa seconda fase è importante, infatti, adottare le misure necessarie per evitare possibili occasioni di contagio e la ripartenza di focolai di infezione da Coronavirus."

Conclude il vicesindaco Alberto Passino: "È importante attivare ogni misura necessaria per prevenire, là dove possibile, ogni situazione di contagio, invitiamo i cittadini al buon senso e all'autotutela personale. Avvisiamo però che abbiamo chiesto al nostro comando dei vigili di attivarsi per perseguire ogni infrazione alle norme anticovid e di attivarsi per l'applicazione dell'ordinanza firmata dal sindaco Riccardo Tomatis".