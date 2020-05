Vado Ligure, è ai domiciliari ma continua a maltrattare la moglie: 44enne finisce in carcere

Non è bastato essere sottoposto agli arresti domiciliari per smettere di maltrattare e minacciare la moglie. R.C. , 44enne, di origine campane ma residente a Vado Ligure, già noto alle forze dell’ordine per analoghi fatti, è la persona arrestata dai carabinieri della stazione di Savona e portata in carcere a Genova.

I carabinieri, infatti, hanno dato corso alle disposizioni del Tribunale di Savona che ha disposto la revoca degli arresti domiciliari il conseguente accompagnamento in carcere dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo che lo vede imputato di vari episodi di maltrattamento nei confronti della consorte.