Reagisce durante un controllo e devasta un auto della Polizia Locale: 58enne denunciato

Reagisce durante un controllo delle forze dell’ordine e devasta un auto della Polizia Locale.

È successo a Finale Ligure quando un equipaggio della Polizia locale è intervenuta a supporto di una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nel controllo di una persona che in precedenza aveva infastidito alcuni passanti.

Da subito l’individuo aveva manifestato insofferenza verso l’azione delle forze dell’ordine, fino a mostrare loro con fare minaccioso una grossa pietra che portava con sè.

A quel punto l’uomo, di nazionalità straniera e senza documenti d’identità, veniva invitato a salire sull’auto della Polizia locale intervenuta sul posto per raggiungere gli uffici e svolgere ulteriori accertamenti. Durante il tragitto verso il Comando di Via Ghiglieri il soggetto ha iniziato a dare in escandescenze, colpendo con violenza a calci l’interno del veicolo e provocando ingenti danni all’auto di servizio.

Immobilizzato dagli agenti, durante la perquisizione gli sono stati trovati addosso un coltello e un cacciavite, entrambi sequestrati dalla Polizia Locale.

Infine l'uomo è stato identificato come cittadino francese, M.D.E. Di 58 anni, senza fissa dimora. D'accordo con l’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato denunciato a piede libero per minaccia verso pubblici ufficiali e danneggiamento.

Nei confronti del cinquantottenne la Polizia Locale ha inoltre emesso un ordine di allontanamento/Daspo urbano.

