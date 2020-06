Dal Comune di Balestrino un'occasione per "rivivere" la Costituzione Italiana

Il 2 giugno è la Festa della Repubblica, ma in realtà la nostra Costituzione, considerata anche da molte nazioni estere come "La più bella del mondo", andrebbe celebrata e omaggiata tutto l'anno.

Per questo il Comune di Balestrino ha deciso di trasformare tutto giugno nel "Mese della Repubblica".

Durante tutti questi trenta giorni, sulle pagine Facebook della Biblioteca e della Protezione Civile saranno condivisi articoli della Costituzione Italiana.

Commenta con soddisfazione il sindaco Gabriella Ismarro: "Sarà un modo per imparare, ripassare, discutere... Un'occasione per rileggere gli articoli della nostra Costituzione e per commentarli, condividendo pensieri e riflessioni e approfondendo insieme i vari temi trattati".