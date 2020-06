Savona, due locali in via Gramsci sanzionati dalla polizia

Due locali savonesi sono incampati nelle sanzioni durante i controlli della polizia nell'ambito della sorveglianza anti-Covid. Si tratta di due esercizi pubblici entrambi localizzati in via Gramsci, a pochi passi dalla Torretta.

Al "Fronte del Porto", noto pub e ritrovo notturno, è stato elevanto un verbale dove si contesta la somministrazione di alcool ai minori. I controlli degli agenti della Questura sono stati effettuati venerdì sera e le sanzioni sono state comminate ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che in emergenza Coronavirus seguono un iter abbreviato. Il locale dovrà osservare tre giorni di chiusura.

L'altro locale, il "Mr Kebab", è stato sorpreso in attività all'1,30 di notte, oltre il termine dell'una fissato dall'ordinanza del Sindaco per la chiusura dei pubblici esercizi. Sanzionato con cinque giorni di chiusura, sabato - la sera successiva - è stato trovato comunque aperto. La polizia lo ha quindi sanzionato ulteriormente, facendo scattare una segnalazione a Procura, sindaco e Prefettura per eventuali altri provvedimenti di sospensione licenza e chiusura sino a trenta giorni.

I servizi di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione ai luoghi della così detta “movida”.