Festa della Repubblica, Vaccarezza: "Oggi celebriamo imprescindibili valori quali libertà, giustizia e democrazia"

"Questa mattina ho accettato con piacere di partecipare ad Arnasco alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, organizzate dal sindaco Matteo Mirone. In piazza c'era tutta la comunità cittadina, in prima fila i volontari della Pubblica Assistenza e della Protezione Civile. Insieme a me, il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, l'assessore Provinciale alla viabilità Luana Isella e tanti Sindaci e amministratori del territorio" commenta in una nota Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo!".

"Durante la cerimonia, i ragazzi diciottenni di Arnasco hanno ricevuto una copia della Costituzione Italiana. In molte piazze oggi, gli italiani si ritrovano per celebrare imprescindibili valori quali libertà, giustizia, democrazia; valori conquistati con spirito di abnegazione e tanto sacrificio, anche della vita, da parte di moltissimi italiani, militari, e civili".

"Rendo onore ai caduti di ogni guerra, al quotidiano impegno di tutti gli appartenenti ai corpi dello Stato, a tutti coloro che operano ad ogni livello, nelle istituzioni e nel sociale, che si prodigano ogni giorno per la sicurezza di oltre cinquanta milioni di persone: noi italiani. Quest'anno, un pensiero speciale è rivolto a coloro che negli ultimi mesi si sono battuti con tutte le loro forze per far fronte all'emergenza Covid19, quel mostro che ha colpito decine di migliaia di famiglie italiane nel modo più crudele, strappando affetti all'improvviso, lasciando strazio e dolore, senza alcuna possibilità".

"È anche a loro che io oggi scelgo di dedicare questa giornata. A tutti coloro che hanno perso la vita combattendo un inferno da cui ancora non siamo usciti del tutto, a tutto il personale sanitario, a ogni uomo, a ogni donna che non hanno potuto scegliere e ogni mattina sono usciti per andare a lavorare. Persone che hanno avuto come noi paura ma anche coraggio, tenacia, forza di volontà, integrità morale. Vivo in un paese di cui vado orgoglioso, grazie a Dio sono Italiano, e questa è la mia patria" conclude Vaccarezza.