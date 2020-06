Lite in spiaggia ad Albisola: carabinieri arrestano un 28enne senza fissa dimora

Doveva essere un normale intervento per sedare una lite tra due ragazzi in spiaggia ma, i carabinieri della stazione di Albisola, durante un servizio predisposto per il monitoraggio delle spiagge a seguito della emergenza Covid, hanno scoperto che sul conto di uno di loro, un 28enne trapanese (le iniziali G.V.), ma di fatto senza alcuna dimora, già conosciuto dai carabinieri per i suoi precedenti penali, risultavano due ordini di arresto emessi dalla procura di Savona su richiesta del P.M. dottoressa Venturi, e per lui sono scattate le manette.

L’indagine compiuta dalla Digos di Savona originava le ordinanze in questione che sono le conseguenza di un aggravamento a seguito dell’arresto effettuato dai carabinieri di Savona avvenuto nell’agosto del 2019 per il reato di resistenza a P.U. ed estorsione e l’altra per il reato di stalking ai danni di una persona di Savona.

Il rapido esito delle indagine, ha dimostrato l’ottima sinergia tra carabinieri e polizia di stato, con il coordinamento del Pm Chiara Venturi e l’emissione delle ordinanze da parte dei Gip, dott.sa Giorgi e dott. Giannone che hanno emesso nei sui confronti le ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Nel corso della nottata G.V. è stato associato al carcere di Genova Marassi.