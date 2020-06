Imprese. L'Assessore allo Sviluppo Economico Zunato: "8 giugno ore 12 presentazione del Fondo Strategico Regionale"

" Un appuntamento da non perdere quello della presentazione della FI.L.S.E, che si terrà l'8 giugno prossimo, sul Fondo Strategico Regionale". A comunicarlo è l'Assessore allo Sviluppo Economico, Maria Zunato, che parteciperà in videoconferenza.

" Si tratta d'interventi volti al rafforzamento patrimoniale di piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitale - Prosegue l'Assessore Zunato - Per partecipare all'evento bisogna registrarsi al seguente link , mentre per maggiori informazioni v'è la pagina dedicata "

"Naturalmente non è l'unico bando: tra le altre misure importanti che la Regione ha messo in campo per sostenere il nostro tessuto economico, ci sono strumenti per le start up innovative e le neo imprese, nonchè misure a supporto dei processi di riconversione nella produzione dei dpi (dispositivi di protezione individuale)" Conclude l'Assessore allo Sviluppo Maria Zunato.