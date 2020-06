Dego, torna il tradizionale mercatino di prodotti tipici locali

Domani, 6 giugno, come ogni primo sabato del mese, torna a Dego l'appuntamento con la "Fiera Promozionale di Prodotti locali e non solo".

Il mercatino si terrà in piazza Panevino dalle ore 8 alle 13. Ma non solo. Dalle ore 11 la Pro Loco servirà la trippa in appositi contenitori

"Ogni mese unito al mercatino cerchiamo di creare un evento per valorizzare prodotti e produttori locali - spiega in una nota il vice sindaco di Dego Corrado Ghione - Anche i negozi del paese ogni primo sabato del mese propongono una specialità o qualcosa di particolare".