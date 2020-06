Savona, riapre il centro raccolta dei rifiuti ingombranti. Tapparini (Ata): "Continueremo con gli appuntamenti, poi l'orario tornerà come in passato"

E' pronto a riaprire il centro raccolta dei rifiuti ingombranti a Savona di via Caravaggio.

Ata, la società partecipata del comune, gestirà quindi l'area, dopo che lo scorso febbraio erano decadute le autorizzazioni provinciali per l'impianto di recupero alla società Ferrania Ecologia che gestiva in affitto la zona di proprietà del Consorzio per la Depurazione delle Acque.

L'amministrazione comunale aveva chiesto ad Ata, per non interrompere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti alla cittadinanza, di procedere al posizionamento di alcuni cassoni scarrabili nell'area dell'ingresso di via Caravaggio, sgomberando poi l'area dove era presente precedentemente l'impianto di recupero.

"Abbiamo fatto i lavori per poterlo riaprire e dovremo ripartire nei prossimi giorni, probabilmente entro mercoledì. Andremo sempre su appuntamento per via delle norme sanitarie, ci sarà incremento notevole degli accessi, riducendo i tempi d'attesa" spiega l'amministratore unico di Ata Gianluca Tapparini.

Ata ha effettuato così tutti i lavori di adeguamento tecnico/gestionale alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia e ha attrezzato l'area per il conferimento dei rifiuti soldi urbani.

Inoltre il centro di raccolta, finché Sat non si attrezzerà autonomamente, potrà essere utilizzato anche dai cittadini dei comuni di Vado Ligure, Quiliano e Bergeggi e dalla stessa partecipata comunale.

Sono autorizzati ad accedere e a conferire al centro di raccolta rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche i cittadini titolari di regolare posizione TARI nel Comune di Savona e nei Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e i soggetti titolari di contratto/convenzione/concessione con il comune di Savona o con il proprio gestore relativamente ad attività legate al servizio di igiene urbana e gestione del verde pubblico.

Il centro di raccolta sarà aperto per i cittadini per il conferimento, con i seguenti orari (a pieno regime): per le utenze domestiche e non domestiche: dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 15:00 e il sabato dalle 09:00 alle 11:00. Per un totale di 17 ore di apertura.

Si va a risolvere un problema che nei mesi scorsi aveva messo in importanti difficoltà la città di Savona già soggetta a disagi legati alla raccolta dei rifiuti dopo la chiusura del centro presente nei pressi di via Caravaggio e di proprietà di Autostrade.

In quella zona Ata svolgeva il trasferimento dei rifiuti, i quali venivano prima ritirati dai cassonetti nelle vie savonesi con i camioncini e riversati poi all’interno di grandi contenitori per compattare la spazzatura.