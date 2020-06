Questo pomeriggio la polizia locale di Savona è intervenuta in piazza del Popolo per via di una segnalazione che ha visto coinvolti due stranieri, un rumeno e un cittadino della Guinea, in evidente stato di ubriachezza.

Per i due stranieri sono stati richiesti due daspo per ubriachezza molesta e il cittadino extracomunitario è stato denunciato a piede libero per la violazione dell'articolo 10 sull'immigrazione clandestina.